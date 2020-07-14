Новак – Нэстасе: Зря мечтаете, что Санду позволит вам стать премьером

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“Неужели Нэстасе настолько наивный, что верит в то, что Санду позволит ему стать премьером?”. Этим вопросом на своей странице в соцсети задается депутат ПСРМ Григорий Новак. Социалист прокомментировал то, что сегодня депутаты платформы “Достоинство и правда” подписали вотум недоверия правительству Иона Кику.

Новак отмечает, что всегда знал, что Нэстасе жаждет возглавить правительство – так же, как в свое время он хотел стать министром внутренних дел, генеральным примаром Кишинева и так далее. Однако, пишет депутат ПСРМ, лидер ППДП, наверное, забыл, что в это же кресло “метят” соратники Нэстасе – Слусарь и Мунтяну.

– Неужели Нэстасе настолько наивный, что верит, что Санду позволит ему стать премьером? Нет, господин Нэстасе, не мечтайте, потому что, если для нас, социалистов, вы оппозиция, то для Майи Санду вы – политический соперник на том же фланге. Если вы верите в сказки – ваше дело. Но, повторю, Майя Санду не позволит вам в чем-то обойти ее, – подытожил Новак.

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