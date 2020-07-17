Новак напомнил, как обращались с участниками протестов во времена режима Плахотнюка (ФОТО)

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Лицемерие олигархов не знает предела. Так считает депутат ПСРМ Григорий Новак. На своей странице в соцсети он прокомментировал “беспокойство” группы “Продам Молдову” тем, как полиция обошлась в четверг с гражданами, “свезенными на акцию протеста Канду-Шором”.

– Группировка “Продам Молдову”, наверное, думает, что все дураки или что у всех короткая память. Спешим разочаровать. Граждане гораздо умнее, чем эти депутаты, и они хорошо помнят, как во времена захваченного государства полиция применяла дубинки по отношению к участникам протеста, как использовала слезоточивый газ, даже в День независимости, как таскала по асфальту политиков, в том числе из партии Майи Санду. Люди хорошо помнят, как полицейские и сотрудники охраны Плахотнюка избили тех, кто протестовал перед домом олигарха на Болгарской. Не забыли они и о том, как протестовавших в те времена задерживали и как против них возбуждали уголовные дела, – отметил Новак.

Депутат ПСРМ подчеркнул: право граждан на проведение протестов всецело соблюдается, но они должны использовать его в рамках закона.

– А олигархам, которые считают молдаван забывчивыми, мы можем сказать только одно: пришло время, чтобы они стали лучше думать о народе, который они обокрали, и хотят вернуться, чтобы обкрадывать и далее, – добавил Новак, опубликовав фото 2016 года, иллюстрирующие, как Плахотнюк и Канду “обеспечивали” демократию в Республике Молдова.

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