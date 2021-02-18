Новак – Михалко: Когда вы говорите о лицах, причастных к “краже века”, вы имеете в виду и Майю Санду?

Новак – Михалко: Когда вы говорите о лицах, причастных к “краже века”, вы имеете в виду и Майю Санду?
Майя Санду входила в состав правительств, которые были у власти, когда в стране произошла “кража века”. Об этом депутат ПСРМ Григорий Новак напомнил послу ЕС в Молдове Петеру Михалко, выразившему недовольство тем, что “в формировании нового кабинета министров участвуют причастные к краже миллиарда лица”.  

На своей странице в соцсети Новак отметил, что это заявление “требует уточнений”.

– Он имеет в виду команду Майи Санду, которая была частью “истории успеха Европейского союза” в период кражи миллиарда долларов из трёх молдавских банков, и которая теперь участвует в формировании правительства Гаврилицэ? Напомню, что миллиард был украден в 2014-2015 годах при прямом участии тех, кто был у власти в стране, которую ЕС называл своей “историей успеха”, а Майя Санду входила в состав правительств, правивших страной в это время, – написал депутат ПСРМ. 

Он также напомнил, что Санду лично голосовала за предоставление нескольких миллиардов леев под гарантии правительства обанкротившимся банкам, а впоследствии эти деньги были превращены в государственный долг, возвращать который обязали граждан.

– Следовательно, граждане нашей страны хотели бы, чтобы посол ЕС в Кишинёве более точно изъяснялся по поводу тех, кто участвовал в краже миллиарда. И раз уж он решил активно вмешиваться во внутреннюю политику РМ, пусть будет равноудалённым и называет все имена, а не руководствуется принципом: “Сукин сын, но наш”, – подытожил Новак. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md