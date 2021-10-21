Новак – Литвиненко: Ваш Закон о прокуратуре – полный провал. Вам об этом сказал даже Букиккио (ВИДЕО)

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Депутат Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак поставил на место на заседании парламента министра юстиции Сергея Литвиненко.

– Если вы умеете читать между строк – вам даже Букиккио сказал, что вы провалились с Законом о прокуратуре и подчинили себе всё, что могли. Закон о прокуратуре – это провал ПДС и Министерства юстиции, – подчеркнул Новак.

Напомним, сегодня парламент рассматривает выдвинутый фракцией БКС вотум недоверия министру юстиции.

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