Новак – Литвиненко: Ваш Закон о прокуратуре – полный провал. Вам об этом сказал даже Букиккио (ВИДЕО)

Новак – Литвиненко: Ваш Закон о прокуратуре – полный провал. Вам об этом сказал даже Букиккио (ВИДЕО)

Депутат Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак поставил на место на заседании парламента министра юстиции Сергея Литвиненко. 

– Если вы умеете читать между строк – вам даже Букиккио сказал, что вы провалились с Законом о прокуратуре и подчинили себе всё, что могли. Закон о прокуратуре – это провал ПДС и Министерства юстиции, – подчеркнул Новак. 

Напомним, сегодня парламент рассматривает выдвинутый фракцией БКС вотум недоверия министру юстиции.

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