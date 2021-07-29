Новак – Гросу: Не удивлюсь, если скоро ваши кураторы заставят вас прийти в парламент в платье (ВИДЕО)

Новак – Гросу: Не удивлюсь, если скоро ваши кураторы заставят вас прийти в парламент в платье (ВИДЕО)

ПДС довела до конца начатое Плахотнюком, а Республиканский стадион стал “счётом” для партии “Действие и солидарность” от США за поддержку на выборах. Об этом депутат от Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак заявил на заседании парламента Игорю Гросу. 

– Вы будете молчать, и у вас заберут ещё три стадиона, если этого захочет посольство, потому что вы не в силах сопротивляться, – сказал Новак. 

Депутат выразил уверенность в том, что кураторы ПДС в скором времени заставят их принять различного рода конвенции и законы.

– Не удивлюсь увидеть вас в один прекрасный день в платье на заседании парламента, – подчеркнул социалист. 

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