Новак – Гаврилицэ: Что случилось с вашим “фильтром”, сломался? (ВИДЕО)

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В рамках дебатов на частном телеканале депутат ПСРМ Григорий Новак поинтересовался у кандидата в депутаты от ПДС Натальи Гаврилицэ, как так вышло, что в список партии “Действие и солидарность” попало столько людей с сомнительной репутацией.

– Что случилось с вашим “фильтром”, сломался? Как в ваш список попало столько коррупционеров и контрабандистов? Вы же “самые святые” на всём земном шаре! – возмутился Новак.

В ответной реплике Наталья Гаврилицэ заявила, что у кандидатов ПДС “безупречная репутация”.

– А с контрабандистами как быть? – спросил Новак, но на вопрос Гаврилицэ так и не ответила, так как у неё закончилось время.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что в список ПДС вошли сразу несколько человек с сомнительной репутацией и даже уголовными делами. С разоблачениями в отношении некоторых из них выступили и социалисты.

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