Новак – Филату: Оставьте Молдову в покое. Вы нас уже “осчастливили”

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Коррупционер №1 в Молдове призывает граждан голосовать за ПДС, которая на самом деле является закамуфлированной ЛДПМ. Так депутат ПСРМ Григорий Новак отреагировал на обращение Влада Филата с просьбой не допустить на выборах победы Игоря Додона и Владимира Воронина, а отдать свой голос за партию “Действие и солидарность”.

Новак отметил, что лично насчитал в предвыборном списке ПДС более 20 бывших членов ЛДПМ.

– Господин Филат, оставьте политику и Республику Молдова в покое. Вы и вся ваша шайка уголовников и коррупционеров уже “осчастливили” этот народ. В результате мы остались без аэропорта, без миллиарда долларов, без Джурджулештского порта, с разрушенной и обворованной железной дорогой и так далее, – отметил социалист.

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