Новак: Если не объединимся и не скажем «Нет!» этому правительству-катастрофе, мы потеряем страну (ВИДЕО)

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Главную опасность на данный момент для Молдовы представляет её руководство, которое доводит население до нищеты, унижает пенсионеров и закрывает рот тем, кто говорит о беззакониях власти. Об этом на акции протеста у стен президентуры сегодня говорил депутат ПСРМ Григорий Новак.

– Дали премию на Пасху депутатам, а о народе забывают. Они не знают, что будет на столе граждан РМ на пасхальные праздники, а себя любят. Они увеличили бюджет президентуры, а для пенсионеров, малоимущих денег нет. Для КС, президентуры же – миллионы. Госпожа Санду обещала сократить бюджет президентуры, а в действительности что? Расходы возросли за счёт налогоплательщиков. Если не объединим силы и не скажем твёрдое «Нет!» этому правительству-катастрофе, рискуем потерять всё в этой стране…Каждый новый день с Майей Санду, с ПДС у власти – это шаг назад для РМ и молдавского народа. Обманщица! – заявил Новак.

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