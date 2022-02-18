Новак: Будем использовать все законные возможности, чтобы вернуть Республиканский стадион гражданам! (ВИДЕО)

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Майя Санду и ПДС распродают страну по кусочкам, продолжая практику режима Плахотнюка. Об этом на пикете у стен правительства заявил депутат БКС, член Исполкома ПСРМ Григорий Новак.

Он напомнил, что социалисты попытались воспрепятствовать продаже участка бывшего стадиона посольству США, однако ПДС использовала все механизмы, включая политическое давление, КС и внешний фактор, чтобы добиться своего.

– Мы будем использовать все законные возможности, чтобы защитить права граждан и вернуть им стадион, так как то, что творит нынешняя власть, – это беспредел, – сказал Новак.

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