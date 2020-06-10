Новак: А как на моем месте поступили бы другие мужчины, если бы кто-то так цинично атаковал их семьи?

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Переходить на атаки в адрес семей – низко. В политике к этому прибегают только те, у кого заканчиваются аргументы в споре. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Григорий Новак. Социалист прокомментировал инцидент, произошедший накануне в студии частного телеканала, когда он был вынужден ответить депутату ПДС Михаю Попшою.

Новак отметил, что всегда избегает решения конфликтов силой, и считает, что любые разногласия можно преодолеть путем дискуссий. Однако для социалиста, как и для большинства мужчин в нашей стране, семья – это святое.

– Вчерашняя ситуация вызывает сожаление, но только в связи с тем, что тот, кто считает себя политиком с высокими европейскими принципами и ценностями, самым грязным образом нападает на семью, посягает на святое. Что сделали бы на моем месте другие мужчины? – задается вопросом Новак.

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