Новак: 9 Мая — наш общий праздник. Наша обязанность — объединить усилия и обеспечить достойное проведение Дня Победы

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О важности консолидации усилий всех патриотически настроенных и здоровых сил (политических партий, гражданского общества, простых граждан) с целью надлежащей организации большого праздника – Дня Победы — говорил депутат БКС Григорий Новак, выступая на круглом столе, посвящённом празднованию 9 Мая. В мероприятии приняли участие представители парламентских и внепарламентских партий, депутаты Парламента Республики Молдова, руководители общественных организаций, историки, политологи, эксперты, представители СМИ.

Новак подчеркнул важность сохранения памяти о прошлых событиях и символах тех времён.

– Никакой закон не может подменить историческую правду и стереть из нашей памяти героические подвиги наших дедов и ужасы той кровавой войны, не может изменить или заменить символы тех трагических событий, – отметил он.

Социалист добавил, что “нам, присутствующим, нечего делить, потому что 9 Мая — наша общая история, наш общий праздник, и наша обязанность — объединить усилия и обеспечить достойное проведение Дня Победы”.

Григоре Новак также упомянул действия Блока коммунистов и социалистов в защиту исторической памяти и осудил поправки в законодательство, внесённые действующей властью.

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