Новая вакцина от ковида запущена в гражданский оборот в России

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Вакцина от коронавируса “Конвасэл”, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, вышла в гражданский оборот. Предполагается, что она также будет эффективна против нового варианта вируса “Цербер”, сообщила в четверг руководитель агентства Вероника Скворцова.

– То, что появляются единичные штаммы другие – они в целом в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность “Конвасэла” будет сохранена. <…> В настоящее время уже в оборот запущена вакцина с 28 сентября, – сказала она журналистам.

Исследования вакцины у лиц старше 60 лет могут начаться в ближайшее время, сообщила Скворцова, пишет ТАСС.

– Первый этап – это 18-60 лет. Но поскольку мы параллельно проводим клинические исследования в группе 60+, то мы надеемся, что совсем в скорейшем времени будут показания расширены на 60+ <…>. Думаем, что это будет в этом году и в ближайшее время, – сказала она.

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