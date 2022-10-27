Новая вакцина от ковида запущена в гражданский оборот в России

Новая вакцина от ковида запущена в гражданский оборот в России

Вакцина от коронавируса “Конвасэл”, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, вышла в гражданский оборот. Предполагается, что она также будет эффективна против нового варианта вируса “Цербер”, сообщила в четверг руководитель агентства Вероника Скворцова.

– То, что появляются единичные штаммы другие – они в целом в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность “Конвасэла” будет сохранена. <…> В настоящее время уже в оборот запущена вакцина с 28 сентября, – сказала она журналистам.

Исследования вакцины у лиц старше 60 лет могут начаться в ближайшее время, сообщила Скворцова, пишет ТАСС. 

– Первый этап – это 18-60 лет. Но поскольку мы параллельно проводим клинические исследования в группе 60+, то мы надеемся, что совсем в скорейшем времени будут показания расширены на 60+ <…>. Думаем, что это будет в этом году и в ближайшее время, – сказала она. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md