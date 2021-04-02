Новая троллейбусная линия на улице Албишоара может быть запущена в конце мая

0

На столичной улице Албишоара в скором времени будет запущена новая троллейбусная линия. Об этом заявил генпримар Ион Чебан на презентации 10 новых троллейбусов.

Также, в настоящее время в ремонтной мастерской собирают ещё 10 новых троллейбусов типа АКСМ на автономном ходу, которые будут курсировать по улице Албишоара на маршруте, выбранном горожанами, – сказал Чебан.

По словам главы муниципия, запуск новой линии на улице Албишоара возможен уже в конце мая.

Напомним, ранее примария Кишинёва проводила опрос, в котором граждане могли высказать своё мнение относительно выбора маршрута для открытия новой линии общественного транспорта в столице.

Как отметил генпримар, за маршрут: Алба-Юлия – Албишоара – вокзал – Н. Зелинского проголосовало большинство граждан.

Общая протяжённость линии маршрута составляет 30 км, из которых 19,5 км троллейбусы будут ехать на автономном ходу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.