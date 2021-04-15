Новая помеха для любителей парковки на тротуарах: на улице Пушкина высадили кусты самшита

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114 шаровидных кустов самшита были посажены в зелёной зоне на тротуаре по улице А. Пушкина, на отрезке от ул. В. Микле до бул. Штефана чел Маре.

По словам Иона Чебана, кусты придают улице эстетичный вид, а также являются препятствием для тех водителей, которые любят парковаться на газоне.

Если идея будет принята горожанами, то мы применим эту практику повсеместно на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, а также и на других улицах, – отметил генпримар.

Параллельно работники МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” приступили к работам по внесению удобрений в зелёных зонах столицы.

Для начала будут обработаны розы на улицах сектора Рышкановка. Метеорологические условия благоприятны для этого вида работ, потому что перед и после внесения удобрений почву необходимо поливать, чтобы препарат лучше усвоился.

Также сейчас ведётся работа по благоустройству других зелёных зон в рамках проектов, начатых в прошлом году.

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