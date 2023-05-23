Новая неделя будет тёплой, но дождливой

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На этой неделе в Молдове будет тепло и солнечно, однако местами возможны дожди с грозами.

Так, во вторник, 23 мая, днём будет 22-27 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до десяти градусов тепла. Местами возможны дожди, особенно на юге страны.

В среду будет ещё теплее, дневная температура достигнет 29-30 градусов, а ночная – около 14 градусов. В четверг возможна гроза, однако в этот и в последующие дни, включая выходные, будет так же тепло.

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