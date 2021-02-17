Новая машина, два банковских счёта, фирма: советник Санду приумножил своё имущество в пандемический год

0

2020 год выдался сложным. Пандемический и экономический кризис, а также засуха больно ударили по гражданам Молдовы. Однако некоторым представителям политического класса страны удалось в этот период приумножить своё имущество. Речь идёт в том числе о генеральном секретаре аппарата президента Майи Санду, одном из лидеров ПДС Андрее Спыну, который, согласно декларации о доходах и личных интересах, обзавёлся в прошлом году новой машиной, открыл салон красоты и два новых банковских счёта, а также купил участок земли.

Машину VW Tiguan 2019 года выпуска Спыну приобрёл за 27 тысяч долларов. В пользовании советника Санду есть и автомобиль Audi Q5 2014 года выпуска, оценённый в 380 тысяч леев.

Купил Спыну и участок земли – за 152712 леев. У семьи генсека аппарата президента есть ещё 5 участков, купленных в 2017-2018 годах, пишет ntv.md.

Появилось у Спыну и два новых банковских счёта, а всего – 8. На них находятся 614 долларов США, 10 687 евро и 37 357 леев. Кроме того, в сентябре 2020 года, перед выборами, супруга чиновника открыла салон красоты.

Ранее имущество генерального секретаря аппарата президента стало объектом журналистского расследования, а социалисты потребовали от Генпрокуратуры и НОН инициировать проверку по этому поводу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.