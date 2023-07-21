Новая должность для Гаврилицы: экс-премьер стала членом Наблюдательного совета Нацбанка

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За данное решение вчера проголосовали 53 депутата ПДС.

Известно, что к конкурсу были допущены 17 человек, однако в итоге только Наталья Гаврилица и Виталие Лемне заняли заветные должности. По информации экс-премьера Иона Кику, на новом посту Гаврилица будет получать гораздо большую зарплату, чем когда возглавляла правительство, а именно 80 тысяч леев.

Наблюдательный совет НБМ состоит из семи членов, четыре из которых назначаются парламентом. Срок полномочий – семь лет с возможностью продления.

В конце июля истекает срок полномочий четырёх членов, назначенных парламентом. Далее на конкурсной основе будут отобраны ещё два кандидата на эти должности.

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