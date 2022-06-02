Нотариус и экс-глава Криулянского райсовета проходят подозреваемыми в деле о мошенничестве (ВИДЕО)

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Должностных лиц подозревают в подделке документов. В сентябре 2017 года они мошенническим способом зарегистрировали право собственности на квартиру, нанеся значительный материальный ущерб местной публичной администрации.

В начале текущего месяца полиция и сотрудники прокуратуры Криулян провели обыски в домах и офисах подозреваемых. В итоге были изъяты фиктивные договоры купли-продажи и пр.

Возбуждено уголовное дело, виновным грозит штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности сроком до 3 лет.

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