Носатый обсудил модернизацию Национальной армии с руководителем офиса связи НАТО в Молдове

0

Министр обороны Анатолий Носатый и руководитель Офиса связи НАТО в Кишинёве Микаэла Шимакова обсудили вопросы модернизации Национальной армии и ход реформ, которые проводятся в вооруженных силах.

Как сообщила “ИНФОТАГ” пресс-служба Министерства обороны, в ходе диалога также обсуждались вопросы сотрудничества оборонного ведомства с Североатлантическим альянсом, в том числе помощь НАТО в реализации ряда программ.

Стороны сосредоточили свое внимание на реализации с помощью Офиса связи НАТО в Молдове проектов наращивания оборонного потенциала Республики Молдова – в рамках Пакета наращивания оборонного и связанного с ним потенциала безопасности (DCB), который охватывает несколько областей: логистику, экспертизу, обучение и стратегическую коммуникацию. Одним из этих проектов является Программа профессионального развития, запущенная в марте 2023 года. Она направлена на обеспечение подготовки государственных служащих в государственных учреждений в области обороны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.