Носатый обсудил модернизацию Национальной армии с руководителем офиса связи НАТО в Молдове

Носатый обсудил модернизацию Национальной армии с руководителем офиса связи НАТО в Молдове

Министр обороны Анатолий Носатый и руководитель Офиса связи НАТО в Кишинёве Микаэла Шимакова обсудили вопросы модернизации Национальной армии и ход реформ, которые проводятся в вооруженных силах.

Как сообщила “ИНФОТАГ” пресс-служба Министерства обороны, в ходе диалога также обсуждались вопросы сотрудничества оборонного ведомства с Североатлантическим альянсом, в том числе помощь НАТО в реализации ряда программ.

Стороны сосредоточили свое внимание на реализации с помощью Офиса связи НАТО в Молдове проектов наращивания оборонного потенциала Республики Молдова – в рамках Пакета наращивания оборонного и связанного с ним потенциала безопасности (DCB), который охватывает несколько областей: логистику, экспертизу, обучение и стратегическую коммуникацию. Одним из этих проектов является Программа профессионального развития, запущенная в марте 2023 года. Она направлена на обеспечение подготовки государственных служащих в государственных учреждений в области обороны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md