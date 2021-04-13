Номер не пройдёт: водителю, подделавшему VIN-код, грозит крупный штраф

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В конце прошлой недели сотрудники Пограничной полиции выявили факт ввоза в страну внедорожника, на котором были молдавские номера от другого автомобиля той же модели.

Перевозил автомобиль житель Вулканештского района. Как показала экспертиза, VIN-код транспортного средства был повреждён, а номер шасси – установлен с другого автомобиля.

По факту подделки данных транспортного средства проводится разбирательство. Нарушителю грозит штраф в размере до 47 500 леев.

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