Номер экстренной помощи 112: в 2022 году было принято более 2 млн звонков

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В 2022 году на номер Службы экстренной помощи 112 Республики Молдова поступило 2,3 миллиона обращений от граждан. Один оператор Службы 112 может принять до 300 звонков за смену. Среднее время обработки экстренного вызова в 2022 году составило 52 секунды. Данные представлены в контексте Европейского дня службы 112, который отмечается 11 февраля.

В Республике Молдова в марте 2018 года была внедрена Единая национальная служба экстренных вызовов 112. Этот номер зарезервирован для вызовов, требующих немедленного вмешательства экстренных служб. Граждане могут позвонить по номеру 112, чтобы связаться со службами экстренной помощи – полицией, медицинскими службами и пожарными, передает ipn.md.

Единый номер службы экстренной помощи 112 – это единственный номер, на который можно позвонить с любого стационарного или мобильного телефона бесплатно.

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