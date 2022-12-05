Ноябрьский экспорт молдавского яблока – минимальный показатель за 5 лет

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По данным Таможенной службы Молдовы, в ноябре 2022 года из страны экспортировано около 7 тыс. тонн яблока. Это самый низкий показатель ноябрьского экспорта за последние пять лет. Лишь в 2020 году он был близок к нынешнему – почти 8 тыс. тонн. В том же месяце 2021 года экспорт был рекордным – 22,5 тыс. тонн.

Основное направление поставок молдавского яблока в ноябре текущего года – страны СНГ. Однако представители фермерских организаций считают, что на альтернативных рынках ситуация тоже неплохая: поставки почти в тысячу тонн яблока на рынки стран Персидского залива, и, что особенно важно, более 600 тонн – в Румынию. Для ноября, когда на румынском рынке ещё есть и местное яблоко, и более разнообразная/качественная продукция из соседних европейских стран – это хороший результат.

Большого «яблочного трафика» из Молдовы в декабре трейдеры-экспортёры не прогнозируют. Основная масса потребителей на всех рынках в предновогодний период переключается на цитрусовые и экзотические плоды. Поставщики не исключают плавный рост отгрузок на экспортные рынки и «бюджетных» яблок, но не взрывной.

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