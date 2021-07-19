Ногу свело: патрульные спасли тонущего подростка

Ногу свело: патрульные спасли тонущего подростка

Осматривая линию пляжа в селе Карагаш, патрульные услышали крики о помощи. В воде увидели юношу, который явно тонул.

Правоохранители прыгнули в реку и вытащили несовершеннолетнего. Как выяснилось, 15-летний житель села отпросился у родителей на пляж искупаться. Вместе с друзьями подросток решил отплыть подальше – на середину Днестра. Когда возвращался обратно к берегу, его схватила судорога.

Правоохранители оказали подростку первую медицинскую помощь, пишет mvdpmr.org. Жизнь парня вне опасности.

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