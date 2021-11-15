Нога застряла в комбайне: в Комрате спасатели пришли на помощь мужчине

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Инцидент произошёл в субботу, 13 ноября, в селе Кирсово.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, во время сбора урожая нога 26-летнего мужчины застряла в механизме комбайна. На место прибыли спасатели, которые с помощью спецтехники освободили пострадавшего.

Мужчина получил травмы и был доставлен в районную больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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