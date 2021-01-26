Ночные заморозки и снег: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю января

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Последняя неделя января будет характеризоваться переменчивой погодой и осадками в виде дождя, снега и мокрого снега.

По данным метеорологов, сегодня столбики термометров покажут до +5 градусов тепла днём ​​и до -5 градусов ночью, но со среды заметно похолодает. До пятницы температура будет колебаться от -2 до +3 градусов днём, а ночью будет до -6 градусов. Также, пишет moldpres.md, в этот период ожидаются снег, мокрый снег и кратковременные дожди.

С пятницы усилятся ночные заморозки. На выходных термометры будут показывать до +5°C днём ​​и до -9°C ночью. Осадки пройдут по всей стране, ожидается переменная облачность с прояснениями.

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