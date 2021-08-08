Ночные “приключения” в Кишинёве: подвыпивший мужчина угнал автомобиль и устроил гонки с полицией

Ночные “приключения” в Кишинёве: подвыпивший мужчина угнал автомобиль и устроил гонки с полицией

Инцидент произошёл накануне в столице.

Правоохранители заметили, что автомобиль Toyota двигается по улице Друмул Виилор с выключенными фарами. Водителю приказали остановиться, однако он напротив ускорил движение. Началась погоня. Вскоре водитель оставил автомобиль на улице Василе Келтуялэ, во дворе жилого дома, и пытался сбежать, но был задержан, передаёт deschide.md. 

Выяснилось, что у нарушителя не было водительского удостоверения, а машину он угнал из автомойки. Более того, за руль мужчина сел в пьяном состоянии – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0.60 мг/л алкоголя. 

Обстоятельства инцидента выясняются.

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