Ночные “приключения” в Кишинёве: подвыпивший мужчина угнал автомобиль и устроил гонки с полицией

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Инцидент произошёл накануне в столице.

Правоохранители заметили, что автомобиль Toyota двигается по улице Друмул Виилор с выключенными фарами. Водителю приказали остановиться, однако он напротив ускорил движение. Началась погоня. Вскоре водитель оставил автомобиль на улице Василе Келтуялэ, во дворе жилого дома, и пытался сбежать, но был задержан, передаёт deschide.md.

Выяснилось, что у нарушителя не было водительского удостоверения, а машину он угнал из автомойки. Более того, за руль мужчина сел в пьяном состоянии – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0.60 мг/л алкоголя.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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