Ночные «приключения»: пьяный мужчина украл у приятеля деньги и угнал автомобиль

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За несколько часов 24-летний дубоссарец успел украсть деньги, угнать автомобиль, пьяным и без прав покататься по городу, спустить на игровых автоматах большую часть наличных.

Вечером двое приятелей отдыхали, выпивали. Хозяин дома уснул. Очнувшись, увидел, что гость ушёл, а вместе с ним пропали деньги и автомобиль Opel. О случившемся мужчина заявил в милицию, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемого задержали через несколько часов в игровом зале. Выяснилось, что на машине товарища он отправился кататься по городу. Когда машина заглохла, нарушитель на такси добрался до увеселительного заведения.

За нетрезвую езду, кражу и угон гражданину предстоит ответить перед законом.

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