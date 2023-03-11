Ночные морозы вернутся в Молдову: какой будет погода в эти выходные

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Жители Молдовы недолго радовались теплым денькам. Так, по данным Государственной гидрометеослужбы, на выходных ожидается сильный ветер, скорость которого составит около 18 км/ч.

В Кишиневе в субботу будет достаточно тепло – +15 градусов днем и +8 ночью. Также ожидаются слабые осадки. А в воскресенье резко похолодает. Так, максимальная температура воздуха составит +8 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Похожая ситуация ожидается и на севере. Осадки будут и в субботу, и в воскресенье. Также 12 марта вернуться ночные морозы – столбики термометров покажут -2 градуса.

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