Ночной пожар: в Бельцах сгорели пристройки к жилому дому

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Сильное возгорание случилось прошлой ночью в Бельцах.

По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, на месте работали три пожарных расчёта. Огонь уничтожил крышу и окна сарая, деревянную постройку, в которой хранились дрова, деревянный потолок террасы и потолок прихожей в доме.

Благодаря пожарным огонь не успел перекинуться на крышу дома. Никто не пострадал, все обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет echipa.md.

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