Ночной кутёж с последствиями: пьяные подростки угнали автомобиль и устроили ДТП

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Volkswagen Passat с механическими повреждениями прохожий увидел в кювете на улице Степной в Рыбнице. На место происшествия прибыли правоохранители.

Как выяснилось, владельца авто в городе не было. О том, что машину угнали и она попала в аварию, собственник узнал от инспекторов. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей села Воронково 15 и 17 лет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В беседе с инспекторами по делам несовершеннолетних они признались, что накануне пешком отправились к знакомым в Рыбницу. Прогулка закончилась употреблением спиртного в гараже у местного приятеля. Когда под утро старшему из юношей позвонили обеспокоенные опекуны, товарищи решили быстрее добраться домой. Нужно было только раздобыть автомобиль.

На территории ближайшего автосервиса им приглянулось несколько машин. Злоумышленники проникли в частное домовладение, которое служит ремонтным сервисом, и украли ключи от авто. Далеко уехать не удалось – юный нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в бордюр.

По возвращении в Рыбницу хозяин разбитого автомобиля написал заявление об угоне. В отношении несовершеннолетних подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Им грозит крупный штраф или лишение свободы сроком от трёх до семи лет.

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