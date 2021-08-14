Ночной инцидент на границе: попался бесправный водитель с ружьём

Ночной инцидент на границе: попался бесправный водитель с ружьём

В приграничной зоне ночью остановили автомобиль Ford Galaxy. За рулём находился 23-летний мужчина без водительских прав.

У троих пассажиров также не было при себе документов, они не смогли назвать цель пребывания в приграничной зоне в ночное время. При осмотре транспортного средства под задним сиденьем были найдены охотничье ружьё, пистолет и 14 патронов.

Водитель рассказал, что машина и оружие принадлежали покойному отцу. Оружие и патроны были изъяты, на имя нарушителя составлен протокол.

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