Ночной “гость”: в Тирасполе сосед вломился в дом к пенсионерке, избил её и ограбил

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Перелом челюсти, черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины получила 72-летняя жительница Тирасполя от соседа.

О пациентке в милицию сообщили врачи. Ихх вызвала горожанка, которая проведывает пожилую женщину. Как пояснила пострадавшая, посреди ночи она открыла дверь человеку, который представился милиционером. Мужчина с порога накинулся на неё с кулаками. Женщина упала и не смогла оказать сопротивление. В одном из шкафов злоумышленник нашёл сбережения старушки, забрал деньги и скрылся.

Подозреваемого по горячим следам задержали. Как выяснилось, за один день он успел истратить почти все деньги, пишет mvdpmr.org.

Возбуждено уголовное дело, 28-летний подозреваемый находится под стражей.

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