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Как быть, если мучает ночной голод? И. Оларь, Кишинёв

Отвечает врач-диетолог Галина Дегтярёва:

– Существует немало факторов, которые приводят к ночному голоду. Например, он часто наблюдается у людей, которые поздно ложатся спать. В нашем теле вырабатываются два важных гормона – мелатонин и лептин. Первый активизируется вечером и отвечает за качество сна. Второй попадает в кровь в светлое время суток и вызывает желание поесть. Если вы поздно ложитесь, всё путается: весь день вы ощущаете упадок сил и не можете заставить себя съесть ни ложки, а ночью вдруг становитесь бодрой и опустошаете холодильник.

Другая причина – нарушение режима питания. В идеале оно должно быть дробным. Когда мы едим часто и понемногу, то ощущаем ровную сытость – без приступов голода. Одна из частых ошибок – пытаться не есть после 6 вечера, если вы ложитесь за полночь. Чтобы по ночам не устраивать набеги на холодильник, ужинать нужно не раньше чем за 4 часа до сна (можно и за три). Просто выбирайте для этого нежирные, несладкие и не слишком калорийные продукты.

Если вы проснулись среди ночи от ощущения пустоты в желудке, для начала выпейте полстакана воды, чтобы снять голод. А затем, если аппетит не пропадёт, съешьте что-нибудь не слишком калорийное: стаканчик нежирного йогурта без добавок, немного творога. Это поможет заснуть и не навредит фигуре. Хороший эффект даёт выпитый на ночь стакан молока с ложкой мёда – он успокаивает, настраивает на сон, так что вероятность, что вы проснётесь с желанием поесть, снижается.