Ночное ДТП: водитель хотел развернуться, но угодил в кювет

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Серьёзная авария произошла сегодня ночью в Дубоссарах. 20-летний водитель BMW решил резко развернуться на перекрёстке, но потерял контроль над управлением.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части, ударился о бордюр и опрокинулся. У водителя диагностировали раны затылочной области, от госпитализации мужчина отказался. Пассажир не пострадал.

Автоинспекторы проводят разбирательство.

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