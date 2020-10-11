Ночное ДТП в Тирасполе: водитель влетел в забор и сбежал с места авари

Ночное ДТП в Тирасполе: водитель влетел в забор и сбежал с места авари

Автомобиль марки Renault выехал за пределы проезжей части и врезался в забор в районе автомойки самообслуживания по улице Бендерской. В результате аварии транспортное средство получило механические повреждения. Поломан и забор.

Автовладелец в нарушение установленных правил дорожного движения оставил место происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

За оставление места ДТП мужчине грозит штраф около 1 000 рублей, лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет или арест до 15 суток.

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