Ночное ДТП в Тирасполе: водитель влетел в забор и сбежал с места авари

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Автомобиль марки Renault выехал за пределы проезжей части и врезался в забор в районе автомойки самообслуживания по улице Бендерской. В результате аварии транспортное средство получило механические повреждения. Поломан и забор.

Автовладелец в нарушение установленных правил дорожного движения оставил место происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

За оставление места ДТП мужчине грозит штраф около 1 000 рублей, лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет или арест до 15 суток.