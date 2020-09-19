Ночное ДТП в столице: дорогу не поделили Lexus и машина такси (ФОТО)

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Авария случилась ночью в столичном секторе Ботаника. К счастью, никто не пострадал. Оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения.

По данным полиции, дорожный инцидент произошёл на пересечении улиц Теилор и Индепенденцей. За рулём Lexus находился 19-летний молодой человек. Он врезался в машину такси марки Toyota, которой управлял 38-летний мужчина, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному в ДТП водителю грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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