Ночное ДТП в столице: BMW превратился в груду металла после столкновения со столбом

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Авария произошла минувшей ночью на Мунчештском шоссе. Водитель BMW не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб.

По данным полиции, в автомобиле пассажиров не было, сам водитель не пострадал. Он объяснил правоохранителям, что не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт unimedia.md.

Мужчине грозит штраф. Обстоятельства ДТП выясняются.

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