Ночное ЧП в Комрате: автомобиль сгорел дотла (ВИДЕО)

Ночное ЧП в Комрате: автомобиль сгорел дотла (ВИДЕО)

Легковой автомобиль полностью сгорел на выезде из муниципия Комрат. Инцидент произошёл минувшей ночью.

Сообщение о горящем возле автозаправочной станции на южной окраине города автомобиле марки Dacia поступило в полночь. На место оперативно выехал отряд спасателей и пожарных. Возгорание было ликвидировано, однако машина полностью сгорела и восстановлению уже не подлежит, сообщает gagauzinfo.md.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания предстоит выяснить правоохранительным органам.

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