Ночное ЧП: на Рышкановке сгорел автомобиль (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл минувшей ночью на Московском проспекте. Машина была припаркована во дворе одного из жилых домов. На место происшествия прибыла бригада пожарных.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, в автомобиле марки Renault Megane загорелся двигатель. Огонь также частично повредил часть машины Mazda, которая была припаркована рядом, передаёт unimedia.info.

Все обстоятельства возгорания выясняются.

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