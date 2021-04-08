Ночное ЧП: на Ботанике сгорел автомобиль

Ночное ЧП: на Ботанике сгорел автомобиль

Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Валя Кручий в столице.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелся автомобиль марки Infiniti. Пожарным удалось быстро потушить огонь и предотвратить его дальнейшее распространение.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

За последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 47 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md