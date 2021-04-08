Ночное ЧП: на Ботанике сгорел автомобиль

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Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Валя Кручий в столице.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелся автомобиль марки Infiniti. Пожарным удалось быстро потушить огонь и предотвратить его дальнейшее распространение.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

За последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 47 чрезвычайных ситуациях.

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