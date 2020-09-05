Ночная облава: полицейские поймали десятки нарушителей ПДД

Ночная облава: полицейские поймали десятки нарушителей ПДД

Минувшей ночью офицеры Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) и спецназ “Фулджер” провели облаву на водителей, не оплативших штрафы за ранее допущенные нарушения ПДД.

Так, с помощью фильтров, организованных в Страшенском, Ниспоренском и Хынчештском районах, было проверено около 300 водителей, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции. В результате полицейские выписали 59 административных штрафов и применили 176 штрафных пунктов.

Были задокументированы следующие нарушения:

  • 34 водителя нарушили дорожную разметку;
  • 6 водителей нарушили правила регистрации транспортного средства;
  • 3 водителя сели за руль без водительского удостоверения;
  • 2 водителя нарушили правила эксплуатации транспортого средства;
  • 1 водитель не оплатил виньетку;
  • 1 автомобиль был отправлен на платную штрафстоянку, так как был объявлен в розыск судебным исполнителем. 

Кроме того, было выявлено 114 водителей, нарушения ПДД которыми были зафиксированы дорожными камерами. Всех обязали явиться в Отдел мониторинга и документирования дорожного движения.

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