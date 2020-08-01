Ночная облава на неплательщиков штрафов: выявлены десятки нарушителей

Ночная облава на неплательщиков штрафов: выявлены десятки нарушителей

Минувшей ночью офицеры Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) провели облаву на водителей, не оплативших штрафы заранее допущенное нарушение ПДД.

Так, с помощью фильтра было проверено около 300 водителей, сообщает пресс-служба НИОБ. В результате проверки полицейские  выписали 75 административных штрафов и применили более 200 штрафных пунктов.

Были задокументированы следующие нарушения:

  • 35 водителей нарушили скоростной режим;
  • 6 водителей ездили на автомобилях с техническими дефектами;
  • 5 нарушений правил регистрации или техомсмотра;
  • 2 водителя сели за руль без водительского удостоверения;
  • 3 водителя нарушили дорожную разметку.

Кроме того, было выявлено 75 водителей, нарушения ПДД которых были зафиксированы дорожными камерами. Всех обязали явиться в Отдел мониторинга и документирования дорожного движения.

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