Ночная драка попала на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл поздней ночью второго января. По предварительной версии, семейная пара с 4-летним ребёнком на такси подъехала к круглосуточному магазину. Мужчина вышел в торговый центр, а когда вернулся, перепутал автомобили и попытался открыть дверь другой машины, в которой находились люди.

У пассажира авто незваный гость вызвал крайне негативную реакцию. Заступившаяся за супруга женщина получила удар в лицо. Её муж решил ответить обидчику, в итоге получил ушибы и ссадины.

Каждая из сторон конфликта представляет свою версию событий. Правоохранители изучают материалы с камер видеонаблюдения.

В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства потасовки, после чего будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта.

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