Ночью на Центральном рынке в Кишинёве тушили крупный пожар (ФОТО)

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Минувшей ночью на Центральном рынке в Кишинёве загорелись пять торговых павильонов. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание удалось ликвидировать примерно к трём часам ночи. Пожарные предотвратили распространение огня на другие объекты. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Огонь уничтожил площадь павильонов в 30 квадратных метров, а также товары, которые в них хранились. Испытательная пожарная лаборатория устанавливает причину возгорания.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 30 чрезвычайных ситуациях.

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