Ночь музеев: в Художественном музее проходит выставка графических работ

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В рамках Ночи музеев в Национальном художественном музее Молдовы впервые будут выставлены ценные графические работы.

Один из ценных образцов – гравюра „Лукреция за прядением шерсти” начала 19 века, выполненная Джоэлем Балленом по мотивам работ Жозефа Кумана. В коллекциях музея эта гравюра находится уже 20 лет и была отреставрирована только один раз: в 2018 году, пишет ipn.md.

По словам генерального директора музея Тудора Збырня, графические работы относятся к категории наиболее чувствительных музейных экспонатов с точки зрения сохранности. Желающие увидеть гравюры могут сделать это в субботу с 11:00 до 23:00 и в воскресенье с 11:00 до 18:00.

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