Нобелевский лауреат предупредил о рисках новых пандемий из-за климата

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К возникновению новых вирусов и пандемий может привести глобальное потепление. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Учёный не исключает “возрождения” и древних вирусов. Так, например, из-за таяния ледников старые болезни могут “пробудиться” в Сибири, считает он. К слову, в останках мамонтов находили сибирскую язву, передаёт rg.ru.

Из-за изменения климата вернутся вирусы, которые существовали в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад. И сегодня нельзя предугадать, какой из них появится снова, – говорит Рае Квон Чунг.

Эксперт призвал человечество быть готовыми к таким вызовам и быстро реагировать на них.

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