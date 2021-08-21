НКСС завершила выплату всех социальных пособий за август

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Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщила, что был профинансирован последний транш пособий по временной нетрудоспособности в размере 7,1 млн леев.

Таким образом, была завершена выплата всех социальных пособий за текущий месяц, таких как: пенсии, пособия, социальная помощь, пособия по безработице, пособия для семей с детьми, финансовая поддержка и др., передаёт moldpres.md.

Деньги можно получить в почтовых отделениях или в банковских учреждениях.

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