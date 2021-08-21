НКСС завершила выплату всех социальных пособий за август

НКСС завершила выплату всех социальных пособий за август

Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщила, что был профинансирован последний транш пособий по временной нетрудоспособности в размере 7,1 млн леев.

Таким образом, была завершена выплата всех социальных пособий за текущий месяц, таких как: пенсии, пособия, социальная помощь, пособия по безработице, пособия для семей с детьми, финансовая поддержка и др., передаёт moldpres.md.

Деньги можно получить в почтовых отделениях или в банковских учреждениях.

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Комментарии (1)

  1. Интересно, а выплата 3082 леев всем пенсионерам тоже была, или это была замануха для пенсионеров !?

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