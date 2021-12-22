НКСС завершила выплату социальных пособий за декабрь

НКСС завершила выплату социальных пособий за декабрь

Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности в размере 17,3 млн леев.

Как сообщили в ведомстве, завершена выплата всех пособий по социальному страхованию за текущий месяц: пенсий, социальной помощи, пособий по безработице, пособий для семей с детьми, материальной помощи и др. Общая сумма составляет 2437,17 млн леев, пишет ipn.md.

Граждане могут получить деньги в банках или в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

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