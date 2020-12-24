НКСС завершила переводы для выплаты социальный пособий за декабрь

НКСС завершила переводы для выплаты социальный пособий за декабрь

Национальная касса социального страхования (НКСС) завершила перечисление второго транша средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности за декабрь. Всего было перечислено 2142,7 млн леев.

В пресс-релизе НКСС отмечено, что в течение 2020 года все операции, выполненные по выплате пенсий, пособий семьям с детьми, пособий по безработице, денежных пособий, финансовой поддержки, пособий по временной нетрудоспособности, помощи, компенсаций, были выполнены вовремя и в полном размере, передаёт ipn.md.

Национальная касса социального страхования призывает бенефициаров своевременно получать свои деньги в почтовых отделениях.

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