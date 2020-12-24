НКСС завершила переводы для выплаты социальный пособий за декабрь

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Национальная касса социального страхования (НКСС) завершила перечисление второго транша средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности за декабрь. Всего было перечислено 2142,7 млн леев.

В пресс-релизе НКСС отмечено, что в течение 2020 года все операции, выполненные по выплате пенсий, пособий семьям с детьми, пособий по безработице, денежных пособий, финансовой поддержки, пособий по временной нетрудоспособности, помощи, компенсаций, были выполнены вовремя и в полном размере, передаёт ipn.md.

Национальная касса социального страхования призывает бенефициаров своевременно получать свои деньги в почтовых отделениях.

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