НКСС завершила перечисление средств на социальные выплаты за февраль

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Национальная касса социального страхования сообщает, что учреждение перевело все суммы, необходимые для осуществления выплат получателям в феврале. Общая сумма социальных выплат составляет 2030,2 миллиона леев.

Как пишет ipn.md, перечислены денежные средства для выплаты всех видов пенсий, финансовой поддержки, пособий по временной нетрудоспособности. Речь также идёт о пособиях семьям с детьми, пособиях по беременности и родам, компенсациях, пособиях по безработице, социальной помощи, пособиях на погребение и т. д.

Чтобы получить деньги через банк, получатели должны обратиться в учреждение, в котором у них открыт социальный или зарплатный счёт. Если получатель не является держателем карты, деньги могут быть получены в любом почтовом отделении, независимо от регистрации по месту жительства.

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