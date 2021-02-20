НКСС завершила перечисление средств на социальные выплаты за февраль

НКСС завершила перечисление средств на социальные выплаты за февраль

Национальная касса социального страхования сообщает, что учреждение перевело все суммы, необходимые для осуществления выплат получателям в феврале. Общая сумма социальных выплат составляет 2030,2 миллиона леев.

Как пишет ipn.md, перечислены денежные средства для выплаты всех видов пенсий, финансовой поддержки, пособий по временной нетрудоспособности. Речь также идёт о пособиях семьям с детьми, пособиях по беременности и родам, компенсациях, пособиях по безработице, социальной помощи, пособиях на погребение и т. д.

Чтобы получить деньги через банк, получатели должны обратиться в учреждение, в котором у них открыт социальный или зарплатный счёт. Если получатель не является держателем карты, деньги могут быть получены в любом почтовом отделении, независимо от регистрации по месту жительства.

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